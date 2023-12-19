Народные избранники вернулись к законопроекту об Этическом кодексе парламентария и планируют создать в Раде Бюджетный офис

При участии первого вице-спикера Александра Корниенко состоялось обсуждение дальнейшей судьбы законопроекта об Этическом кодексе народного депутата.

В Верховной Раде Украины вернулись к обсуждению законопроекта №8327 об Этическом кодексе народного депутата Украины. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время заседания рабочей группы подчеркнул, что «длится бесконечный, в хорошем смысле, процесс реформирования парламента. Мы придерживаемся рекомендаций европейских коллег, все диджитализируем. Это не быстро, но мы продвигаемся».

Присутствующие обсудили предложения по обновлению редакции постановления ВР «О мерах по реализации рекомендаций по внутренней реформе и повышению институционной способности Верховной Рады Украины», которые представил заместитель руководителя Аппарата, руководитель Главного юридического управления Аппарата ВР Михаил Теплюк.

«После решения Евросовета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС законодательная нагрузка на парламент в контексте евроинтеграции возрастет. Поэтому важно внести необходимые реформы, усилить взаимодействие с правительством и закрепить уже реальные успехи. Должны работать над созданием цифрового Парламента, который, кстати, сейчас имеет самые высокие показатели выполнения дорожной карты реформ.

Должны реформировать Счетную палату, что также является рекомендацией Еврокомиссии. И также необходимо усиливать взаимодействие с правительством, ведь оно должно быть основным инициатором евроинтеграционных законов», — отметил Михаил Теплюк.

Другие участники совещания со своей стороны обратили внимание на важность открытости и прозрачности деятельности парламентских комитетов и создании Бюджетного офиса Верховной Рады Украины как дополнительного инструмента усиления способности парламента в сфере финансов.

По вопросу Этического кодекса заместитель Председателя Комитета по цифровой трансформации Виктория Подгорная презентовала основные положения законопроекта №8327.

Отдельно народная депутат остановилась на изменениях, которые предусматривает акт: «Этический кодекс будет содержать четкие прописанные стандарты поведения народного депутата Украины во время выполнения служебных обязанностей и публичной деятельности, а также санкции за нарушение этих норм. Таким образом, мы будем готовы к жестким требованиям Еврокомиссии по соблюдению правил этики.

Кроме того, будет создан отдельный институт, который будет осуществлять мониторинг этих вопросов и будет принимать решения по тем или иным ситуациям».

Напомним, этим законопроектом, внесенным в конце 2022 года, предлагается запрещать парламентариям участвовать в пленарных заседаниях парламента на срок до месяца за нарушение правил нравственного поведения.

Также предполагается, что народный избранник должен быть добродетельным, то есть депутат должен избегать любого незаконного влияния на свою деятельность.

В принципы депутатской этики предлагается включить профессионализм (депутат должен принимать меры по углублению знаний и совершенствованию практических навыков) и патриотизм.

Также депутат не имеет права влиять на решения других народных депутатов, должностных лиц Аппарата ВР, органов государственной власти по трудоустройству близких лиц депутата.

Кроме этого, депутатам будет запрещено использовать публично ненормативную лексику и сражаться в стенах парламента.

В случае, если депутат третий раз за год нарушит этические нормы, то председательствующий может обязать его послушать курс депутатской этики. Если же депутат и дальше будет игнорировать этические нормы, то он будет лишен права участвовать в заседаниях Верховной Рады, заседаниях комитетов, временных следственных комиссий и временных специальных комиссий на срок до одного месяца, или лишен выплат, связанных с исполнением депутатских полномочий за период от одного до двух календарных месяцев.

По итогам совещания Александр Корниенко предложил усилить постоянные консультации с европейскими коллегами по поводу их опыта внедрения практики поликомитетности, изменений в Этический кодекс и регламентирования коммуникации с избирателями для уточнения направления дальнейшей деятельности Рабочей группы.

Напомним, что ранее GRECO призвала Верховную Раду ускориться с принятием Кодекса поведения народных депутатов.

Автор: Наталья Мамченко

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