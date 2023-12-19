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  1. В Украине

Глава Минфина Марченко призвал украинцев меньше потреблять импортных товаров

11:47, 19 декабря 2023
Сергей Марченко считает, что украинская экономика должна перейти на военные рельсы.
Глава Минфина Марченко призвал украинцев меньше потреблять импортных товаров
Фото: hromadske.ua
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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что для победы в войне против россии украинцам предположительно придется снизить уровень потребления товаров и услуг в несколько раз, передает lb.ua.

Он отметил, что украинская экономика должна перейти на военные рельсы. По его словам, полноценный переход на военные рельсы неизбежен, если не ограничить потребление импортных товаров. Он добавил, что этот процесс подразумевает жесткие изменения для всего общества.

«Скажу как министр финансов, что военные рельсы – это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал», — отметил министр.

Он отметил, что украинцы потребляют много импорта, что отражается на общем экономическом потенциале Украины.

«Готово ли к этому общество? Я думаю, что на этом этапе пока не готово. Но это реальность, которая потенциально может быть. Это могут быть другие налоговые режимы, могут быть другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться. И думая о 25-м году, должны закладывать соответствующие сценарии», – предупреждает глава Минфина.

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