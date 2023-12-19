Голова Мінфіну Марченко закликав українців менше споживати імпортних товарів

Сергій Марченко вважає, що українська економіка має перейти на військові рейки.

Фото: hromadske.ua

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що для перемоги у війні проти росії українцям, ймовірно, доведеться знизити рівень споживання товарів і послуг у декілька разів, передає lb.ua.

Він зауважив, що українська економіка має перейти на військові рейки. За його словами, повноцінний перехід на військові рейки неминучий, якщо не обмежити споживання імпортних товарів. Він додав, що цей процес передбачає жорсткі зміни для всього суспільства.

«Скажу як міністр фінансів, що військові рейки — це не тільки про військову індустрію, це і про розуміння суспільства, що в нас війна. На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли в нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми хочемо перейти на військові рейки. Це обмеження суспільного споживання. Нам потрібно зменшити його в декілька разів, тому що ми споживаємо в основному імпортні товари й послуги, це визначає наш економічний потенціал», — зауважив міністр.

Він зазначив, що українці споживають багато імпорту, що позначається на загальному економічному потенціалі України.

«Чи готове до цього суспільство? Я думаю, що на цьому етапі поки що не готове. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися. І думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії», – попереджає голова Мінфіну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.