За його словами, у кожного регіону є свій мобілізаційний план, а твердження про «несправедливу мобілізацію» є наслідком суб'єктивного сприйняття.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, чи є різниця у підходах між мобілізацією у містах та селах. Про це він розповів в ефірі Radio NV.

За його словами, у кожного регіону є свій мобілізаційний план, а твердження про «несправедливу мобілізацію» є наслідком суб'єктивного сприйняття.

Веніславський, зокрема прокоментував тезу, що «у Києві військовозобов'язаних не чіпають». Нардеп пояснив, що у селі, до прикладу, може проживати лише 1 тисяча осіб.

«Тому коли сусіда призвали на військову службу, то практично всі про це знають. Водночас у Києві така інформація розмивається через те, що у столиці мешкає кілька мільйонів людей», - зазначив він.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив своє бачення щодо мобілізації в Україні. Він зазначив, що загальна чисельність Сил оборони перевищує мільйон. І тому жодна кампанія рекрутингу не покриє такі обсяги― тільки мобілізація.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізацію не потрібно посилювати, а повернути в ті рамки, в яких вона працювала раніше.

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