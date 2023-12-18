Мобілізацію потрібно повернути в ті рамки, в яких вона працювала раніше, — Валерій Залужний

Водночас, за його словами, підсумки нового проєкту рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати.

Процес мобілізації потрібно повернути в ті рамки, в яких він працювала раніше. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає «Інтерфакс-Україна».

Водночас, за його словами, новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати.

«Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше», - сказав Залежний у кулуарах презентації Державного оператора тилу.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

«Його (процес мобілізації – ред.) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше», - додав Залужний.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Валерій Залужний зазначив, що «це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає».

Однак напередодні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив своє бачення щодо мобілізації в Україні. Він зазначив, що загальна чисельність Сил оборони перевищує мільйон. І тому жодна кампанія рекрутингу не покриє такі обсяги― тільки мобілізація.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та працівників його апарату.

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Залужного.

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