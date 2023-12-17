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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Валерія Залужного

22:05, 17 грудня 2023
За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Валерія Залужного
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.

«Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення», — йдеться у повідомленні.

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