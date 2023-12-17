Україна ініціює процес оцінки законодавства на відповідність стандартам Євросоюзу, — Зеленський

Президент розповів про підготовку до роботи щодо переговорної рамки для України навесні.

Україна найближчими днями офіційно ініціює процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 17 грудня.

«Готуємося до роботи щодо переговорної рамки для України. Очікуємо її навесні. Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично визначили, що Україна завжди буде частиною нашого спільного Європейського Дому», - сказав глава держави.

Президент подякував «усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення. Усім, хто долучився, і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять у нас, в Україну і в Європу».

Нагадаємо, що лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Також голова Євроради Шарль Мішель відповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

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