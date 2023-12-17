Украина инициирует процесс оценки законодательства на соответствие стандартам Евросоюза, — Зеленский

Президент рассказал о подготовке к работе по переговорной рамке для Украины весной.

Украина в ближайшие дни официально инициирует процесс оценки украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 17 декабря.

«Готовимся к работе по переговорной рамке для Украины. Ожидаем ее весной. Процесс переговоров будет непростым, но главное, что исторически определили, что Украина всегда будет частью нашего общего Европейского дома», – сказал глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто помогает приближать необходимые европейские решения. Всем, кто присоединился, и политикам, и общественным лидерам, и народам разных стран, все равно верящим в нас, в Украину и в Европу».

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Также председатель Евросовета Шарль Мишель ответил, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

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