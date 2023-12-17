В кабинете Валерия Залужного нашли «прослушку», — СМИ

По данным источников, устройства обнаружены при подготовке помещения к работе.

В воскресенье, 17 декабря, в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли «прослушку». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

«Эти устройства были обнаружены сегодня (17 декабря – ред.) при подготовке помещения к работе», - говорит источник.

Как сообщает «Бабель», Служба безопасности Украины не опровергает и не подтверждает эти данные, но отмечает, что начала расследование.

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