Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Женщин предлагают взять на военный учет, - в Раде почти готов законопроект

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В Украине

Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: суд избрал меру пресечения депутату-подрывнику в виде 2 месяцев под стражей

20:19, 17 декабря 2023
Мера пресечения избрана по ч.2 ст. 258 УК Украины, а именно террористический акт.
Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: суд избрал меру пресечения депутату-подрывнику в виде 2 месяцев под стражей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В воскресенье, 17 декабря, Ужгородский горрайонный суд избрал депутату Керецковского сельского совета Сергею Батрину, который взорвал на заседании сельсовета три гранаты, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

«Сегодня 17 декабря, в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК Украины (Террористический акт)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, подозреваемый депутат пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. Затем он вышел из сессионного зала, а вернувшись, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол. При каких обстоятельствах депутат приобрел взрывные устройства, суд не смог установить.

О содержании под стражей без внесения залога ходатайствовал прокурор. Адвокаты и сам депутат не возражали против удовлетворения этого ходатайства, говорят в суде.

Как сообщил журналист Виталий Глагола, пострадавший пока будет находиться под охраной в больнице Свалявы, а затем его переведут в спецпалату Ужгорода или Мукачево, ведь в СИЗО его принять не могут, пока мужчина не может ходить.

Ранее мы писали, что депутат, который, по данным следствия, взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье, получил подозрение.

Добавим, что в больнице скончался один из травмированных в результате подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді