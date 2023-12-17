Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: суд избрал меру пресечения депутату-подрывнику в виде 2 месяцев под стражей

Мера пресечения избрана по ч.2 ст. 258 УК Украины, а именно террористический акт.

В воскресенье, 17 декабря, Ужгородский горрайонный суд избрал депутату Керецковского сельского совета Сергею Батрину, который взорвал на заседании сельсовета три гранаты, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

«Сегодня 17 декабря, в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК Украины (Террористический акт)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, подозреваемый депутат пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. Затем он вышел из сессионного зала, а вернувшись, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол. При каких обстоятельствах депутат приобрел взрывные устройства, суд не смог установить.

О содержании под стражей без внесения залога ходатайствовал прокурор. Адвокаты и сам депутат не возражали против удовлетворения этого ходатайства, говорят в суде.

Как сообщил журналист Виталий Глагола, пострадавший пока будет находиться под охраной в больнице Свалявы, а затем его переведут в спецпалату Ужгорода или Мукачево, ведь в СИЗО его принять не могут, пока мужчина не может ходить.

Ранее мы писали, что депутат, который, по данным следствия, взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье, получил подозрение.

Добавим, что в больнице скончался один из травмированных в результате подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье.

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