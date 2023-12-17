Сопротивление агрессии, а не вручение повестки: полиция объяснила видео задержания мужчины во Львове

Задержанным оказался солдат одной из воинских частей, который в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно в гостинице.

В патрульной полиции прокомментировали видео, на котором во Львове патрульные совместно с военными задерживают мужчину.

Накануне сетью широко распространилось видео, где несколько полицейских и мужчин в форме связывают и задерживают мужчину. Он кричит и сопротивляется. Очевидцы утверждали, что мужчину хотели мобилизовать.

На самом деле задержанным оказался солдат одной из воинских частей, который в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно в гостинице.

В полиции объяснили, что к патрульным обратился военный и сообщил о конфликте в отеле с участием нетрезвого мужчины, который оскорблял администратора и портил имущество.

«Поэтому они его вывели из гостиницы и пытались унять. Конфликт продолжился на улице. Уже в присутствии патрульных мужчина продолжал вести себя неадекватно, обижал присутствующих, мог нанести ущерб себе и другим лицам», — говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что по закону патрульные решили применить физическую силу для задержания нарушителя.

Также там подчеркнули, что военнослужащие, помогавшие полиции, никакого отношения к ТЦК не имеют.

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