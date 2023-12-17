Вгамування агресії, а не вручення повістки: поліція пояснила відео затримання чоловіка у Львові

Затриманим виявився солдат однієї із військових частин, який у нетверезому стані поводив себе агресивно у готелі.

У патрульній поліції прокоментували відео, на якому у Львові патрульні спільно із військовими затримують чоловіка.

Напередодні мережею широко розповсюдилось відео, на якому кілька поліцейських та чоловіків у формі зв’язують та затримують чоловіка. Натомість він кричить та чинить опір. Очевидці стверджували, що чоловіка хотіли мобілізувати.

Насправді затриманим виявився солдат однієї із військових частин, який у нетверезому стані поводив себе агресивно у готелі.

У поліції пояснили, що до патрульних звернувся військовий та повідомив про конфлікт у готелі за участю нетверезого чоловіка, який ображав адміністратора та псував майно.

«Тому вони його вивели з готелю та намагалися вгамувати. Конфлікт продовжився надворі. Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що згідно з законом патрульні вирішили застосувати фізичну силу для затримання порушника.

Також там наголосили, що військовослужбовці, які допомагали поліції, ніякого стосунку до ТЦК не мають.

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