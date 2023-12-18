В Ірландії природа може отримати конституційні права, подібні до прав людини

Якщо парламент вирішить провести референдум щодо прав на природу і його схвалять громадяни, Ірландія буде першою, хто внесе права природи до конституції.

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В Ірландії хочуть закріпити права природи в національній конституції. Таким чином, країна може стати першою в Євросоюзі, яка затвердить відповідні зміни. Про це повідомляє BBC.

Спільний комітет з навколишнього середовища та кліматичних заходів рекомендував уряду провести референдум щодо захисту біорізноманіття. Якщо б люди проголосували за це, то природа отримала б права, які можна порівняти з правами людини.

В Ірландії останніми роками посилився рух за права природи. Його прибічники прагнуть, щоб такі складові природи, як дерева, гори та річки, визнавали як обʼєкти, що мають право на існування та процвітання, на відновлення, регенерацію та повагу.

Рух визнає право будь-якої особи чи організації захищати ці права від імені природи. У Новій Зеландії є приклад — там надали статус юридичної особи річці Вангануї.

Якщо ірландський парламент вирішить провести національний референдум щодо прав на природу і його схвалять громадяни, Ірландія буде першою, хто внесе права природи до конституції.

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