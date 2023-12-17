В Бєлгородській області рф відбулися бойові зіткнення: знищено опорний пункт росіян, — ГУР

Розвідка стверджує, що село Теребрино атакували «противники кремлівського режиму».

Фото: armyinform.com.ua

На кордоні Бєлгородської області росії відбулися бойові зіткнення. У результаті знищено опорний пункт росіян. Атаку здійснили «противники кремлівського режиму». Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що в селі Теребрено, що неподалік українського кордону, стався стрілецький бій.

ГУР стверджує, що Теребрино атакували «противники кремлівського режиму». Внаслідок атаки знищили взводний опорний пункт російських військ.

Через паніку російські військові відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

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