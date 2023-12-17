В Белгородской области рф произошли боевые столкновения: уничтожен опорный пункт россиян, — ГУР

Разведка утверждает, что село Теребрино атаковали противники кремлевского режима.

Фото: armyinform.com.ua

На границе Белгородской области россии произошли боевые столкновения. В результате уничтожен опорный пункт россиян. Атаку совершили «противники кремлевского режима». Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что в селе Теребрино, недалеко от украинской границы, произошло стрелковое сражение.

ГУР утверждает, что Теребрино атаковали «противники кремлевского режима». В результате атаки уничтожили взводный опорный пункт российских войск.

Из-за паники русские военные открыли хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

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