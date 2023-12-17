Кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации: детали нового законопроекта

Право на отсрочку от мобилизации согласно новому законопроекту могут получить 10 категорий граждан.

Фото: radiotrek.rv.ua

Как ранее сообщалось, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла сообщила подробности нового законопроекта об изменениях в мобилизации и военной службе.

В законопроекте, в частности, есть изменения по отсрочке и праву на увольнение.

По словам Марьяны Безуглой, в документе предусмотрено, что отсрочку и право на увольнение имеют:

все лица с инвалидностью;

те, кто имеет трое и больше детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (т.е. если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку);

если в семье есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;

если в семье есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Отсрочку, но не основание для увольнения имеют:

соискатели последовательного высшего образования в возрасте не более 30 лет (включительно);

все ученые с учеными званием;

все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации 6 месяцев в течение увольнения:

срочники;

те, кто был мобилизован и уволен.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью;

лица, освобожденные из плена.

Основание для увольнения имеют:

побывавше в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

которые прослужили во время действия военного положения 36 месяцев (разрабатывается);

заключивше краткосрочный договор при мобилизации (граждане в возрасте 18-25 лет).

Утрачивают право на отсрочку и становятся на военный учет полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной пенитенциарной службы.

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