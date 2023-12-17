«Киевстар» возобновил еще 2 услуги после хакерской атаки: что следует знать абонентам

В компании добавили, что в ближайшее время будет включена услуга SMS.

Фото: 24tv.ua

Мобильный оператор «Киевстар» продолжает восстанавливать услуги для своих абонентов после атаки хакеров. В компании рассказали о состоянии восстановительных работ.

Так, сейчас уже доступны услуги голосовой связи, в том числе в роуминге, восстановлена мобильная передача данных, а также начато восстановление доступа к M2M для бизнес-клиентов.

В компании добавили, что в ближайшее время будет включена услуга SMS.

В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, до сих пор возникают сложности с доступом к домашнему интернету. «Киевстар» отмечает, что это временно.

«Мы привлекли весь персонал, чтобы возобновить работу услуги как можно скорее», - заявили в компании мобильного оператора.

По их словам, поскольку сейчас стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. Это необходимо для безопасности.

Ранее в компании отметили, что вопрос начисления бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли воспользоваться оплаченными услугами, отложены до того момента, когда все услуги будут восстановлены и система будет полностью стабилизирована.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.