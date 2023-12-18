В Николаевской области мужчины на автомобиле ехали за дровами и взорвались на мине, — ГСЧС

От взрыва машина получила значительные повреждения, а люди остались невредимыми.

В Николаевской области автомобиль с двумя мужчинами взорвался на мине. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, 16 декабря в 16:50 в ГСЧС поступило сообщение о взрыве легкового автомобиля на мине.

Событие произошло недалеко от села Евгеньевка Снигиревской городской территориальной громады Баштанского района. Два человека 1983 г.р. и 1987 г.р. ехали по полевой дороге от деревни в поиске дров.

Отмечается, что от взрыва автотранспорт получил значительные повреждения, а люди остались невредимыми.

Однако самостоятельно добраться до безопасной территории они не смогли, поскольку зона подрыва была достаточно плотно заминирована.

Спасатели создали «безопасный коридор»ф длиной 140 метров и эвакуировали мужчин.

При обследовании места детонации пиротехники выяснили, что граждане наехали на противопехотную мину.

«Такой случай, подрыв автомобиля в результате наезда на взрывоопасный предмет, не одинок. На этот раз людям удалось остаться невредимыми. Тем не менее, достаточно печальная статистика гибели граждан вследствие детонации ВНП.

Поэтому информирование населения о действиях при обнаружении снарядов проводится регулярно. Однако, несмотря на оговорки со стороны спасателей, люди подвергают себя опасности», — отметили спасатели.

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