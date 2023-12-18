На Миколаївщині чоловіки на автомобілі їхали по дрова і підірвалися на міні, — ДСНС

Від вибуху машина зазнала значних пошкоджень, а люди залишились неушкодженими.

У Миколаївській області автомобіль з двома чоловіками підірвався на міні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, 16 грудня о 16:50 до ДСНС надійшло повідомлення про вибух легкового автомобіля на міні.

Подія трапилась неподалік села Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району. Два чоловіки 1983 р.н. та 1987 р.н. їхали польовою дорогою від села в пошуку дров.

Зазначається, що від вибуху автотранспорт зазнав значних пошкоджень, а люди залишились неушкодженими.

Проте самотужки дістатись до безпечної території вони не змогли оскільки зона підриву була досить щільно замінована.

Рятувальники створили «безпечний коридор» довжиною 140 метрів та евакуювали чоловіків.

При обстеженні місця детонації піротехніки з'ясували, що громадяни наїхали на протипіхотну міну.

«Такий випадок, підрив автівки внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет, не поодинокий. Цього разу людям пощастило залишитись неушкодженими. Проте, є досить сумна статистика гибелі громадян внаслідок детонації ВНП.

Тому, інформування населення щодо дій під час виявлення снарядів проводиться регулярно. Однак, попри застереження з боку рятувальників, люди наражають себе на небезпеку», — зазначили рятувальники.

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