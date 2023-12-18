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  1. В Украине

Налог за «лишние» квадратные метры: к чему готовиться владельцам квартир в 2024 году

07:00, 18 декабря 2023
За каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.
Налог за «лишние» квадратные метры: к чему готовиться владельцам квартир в 2024 году
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В 2024 году владельцы квартир или домов заплатят больше «лишних» квадратных метров, чем в предыдущий раз, поскольку размер этого налога зависит от минимальной заработной платы. Об этом сообщает 24tv.ua.

Этот налог платят лица, имеющие квартиру более 60 квадратных метров или домом более 120 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывает местная власть, учитывающая тип помещения и его расположение.

Размер налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном году, который не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить это взыскание нужно до 1 июля следующего года, то есть в 2024 году украинцы заплатят за 2023 год.

Необходимо учесть, что налог начисляется только избыточным квадратным метром. Например, если человек владеет домом на 125 квадратных метров, то он будет платить всего за 5.

Узнать точный размер налога на конкретное жилье можно в личном кабинете на сайте налоговой. Для этого необходимо пользоваться имеющимся там специальным калькулятором.

Если в 2024 году налог за прошлый год составит 1,5% от минимальной зарплаты – 6700 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.

От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

  • расположенную на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;
  • расположенную на территории, находящейся в оккупации или временно оккупированная рф;
  • непригоден для проживания в связи с войной.

Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит налог на 10%, а более чем на месяц – на 20%.

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