Польские перевозчики с 18 декабря снова заблокируют границу: протест может продлиться до марта

Будет заблокирован пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск», разблокированный неделю назад.

Фото: ukrinform.ua

Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что будет заблокирован ЧП «Ягодин-Дорогуск», разблокированный неделю назад.

Акция протеста начнется в понедельник, 18 декабря, в 15:00 по киевскому времени, и может продлиться до 8 марта, подтвердил один из лидеров протеста Павел Озигала.

Пропускная способность перехода в Дорогуску составляет примерно 650 грузовиков в сутки. В настоящее время очередь насчитывает более 2 тыс. украинских грузовиков.

Ранее мы писали, что на польской границе в очереди из-за забастовки перевозчиков умер украинский водитель.

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