Польські перевізники з 18 грудня знову заблокують кордон: протест може тривати до березня

Буде заблоковано пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», який розблокували тиждень тому.

Фото: ukrinform.ua

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що буде заблоковано ПП «Ягодин-Дорогуськ», який розблокували тиждень тому.

Акція протесту розпочнеться в понеділок, 18 грудня, о 15:00 за київським часом, та може тривати аж до 8 березня, підтвердив один із лідерів протесту Павел Озигала.

Пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу. Наразі черга нараховує понад 2 тис. українські вантажівки.

Раніше ми писали, що на польському кордоні в черзі через страйк перевізників помер український водій.

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