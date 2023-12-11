Польща погодилася розблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Втім, інші пункти пропуску вантажівок поки що не розблоковано.

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Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 11 грудня блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» завершена. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з 14:00 на цьому пункті пропуску відновлено стабільний рух вантажівок.

«У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші», - написав він.

Кубраков нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

«За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави», - додав він.

Раніше ми писали, що українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що не перешкоджають поставкам військової допомоги до України.

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