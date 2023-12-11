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  1. В мире

Польша согласилась разблокировать пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск»

15:27, 11 декабря 2023
Впрочем, другие пункты пропуска грузовиков пока не разблокированы.
Польша согласилась разблокировать пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск»
Фото: Getty Images
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Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 11 декабря блокада пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск» завершена. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, с 14:00 на этом пункте пропуска возобновлено стабильное движение грузовиков.

«В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши», – написал он.

Кубраков напомнил, что больше месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска.

«За это время команда Министерства и Посольства практически ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была трудная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства», – добавил он.

Ранее мы писали, что украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей вернутся в Украину по железной дороге.

Напомним, в Польше заявили, что не препятствуют поставкам военной помощи в Украину.

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