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Государство фактически не способно выплачивать гражданам деньги по решениям судов - Министерство социальной политики

Задолженность государства только по пенсионным спорам составляет 60,5 млрд гривен, а по решениям КСУ – еще более 100 млрд гривен.

Почему в законе об отделении САП от Офиса Генпрокурора перед принятием изменили нормы о размере должностных окладов

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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

  1. В Украине

В центре Киева произошел обвал стены во время ремонтных работ: есть погибший

15:16, 11 декабря 2023
В результате инцидента один человек погиб и еще один травмирован.
В центре Киева произошел обвал стены во время ремонтных работ: есть погибший
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В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Также еще один получил ранение, его госпитализировали в Александровскую клиническую больницу.

В КМВА добавили, что сейчас проводятся работы по разбору завала.

На место происшествия выехали полицейские, следователи, медики.

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