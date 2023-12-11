В центре Киева произошел обвал стены во время ремонтных работ: есть погибший

В результате инцидента один человек погиб и еще один травмирован.

В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Также еще один получил ранение, его госпитализировали в Александровскую клиническую больницу.

В КМВА добавили, что сейчас проводятся работы по разбору завала.

На место происшествия выехали полицейские, следователи, медики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.