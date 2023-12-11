У центрі Києва стався обвал стіни під час ремонтних робіт: є загиблий

Внаслідок інциденту один чоловік загинув та ще один травмований.

У Печерському районі Києва під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Також ще один отримав поранення, його госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні.

У КМВА додали, що наразі проводяться роботи по розбору завалу.

На місце події виїхали поліцейські, слідчі, медики.

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