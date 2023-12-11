єВідновлення: заяву на компенсацію можна подати через ЦНАП та нотаріуса

Де б не знаходилося пошкоджене житло, для подання заяви підійде ЦНАП будь-якого регіону України.

Із 11 грудня заяву на отримання допомоги в рамках програми «єВідновлення» можна буде подати не лише в застосунку «Дія», а й через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріусів.

Про це повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона нагадала, що відповідний запит неодноразово лунав від учасників публічних консультацій. Багато заявників - люди похилого віку, які не вміють користуватися смартфоном, до того ж мають проблеми з мобільним інтернетом у сільській місцевості.

«Де б не знаходилося пошкоджене житло, для подання заяви підійде ЦНАП будь-якого регіону України. Заяву може подавати не лише власник нерухомості, а й його уповноважений представник. Перед поданням заяви через ЦНАП переконайтеся, що пошкоджене житло зареєстровано в Державному реєстрі речових прав», - пояснила Шуляк.

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