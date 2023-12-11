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  1. В Украине

єВідновлення: заявление на компенсацию можно подать через ЦНАП и нотариус

15:55, 11 декабря 2023
Где бы ни находилось поврежденное жилье, для подачи заявления подойдет ЦНАП любого региона Украины.
єВідновлення: заявление на компенсацию можно подать через ЦНАП и нотариус
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С 11 декабря заявление на получение помощи в рамках программы «єВідновлення» можно будет подать не только в приложении «Дія», но и через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариусов.

Об этом сообщила председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Она напомнила, что соответствующий запрос не раз звучал от участников публичных консультаций. Многие заявители - пожилые люди, которые не умеют пользоваться смартфоном, к тому же имеют проблемы с мобильным интернетом в сельской местности.

«Где бы ни находилось поврежденное жилье, для подачи заявления подойдет ЦНАП любого региона Украины. Заявление может подавать не только владелец недвижимости, но и его уполномоченный представитель. Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что поврежденное жилье зарегистрировано в Государственном реестре прав», - пояснила Шуляк.

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