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С начала 2023 года ВСП рассмотрел 202 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

15:19, 11 декабря 2023
За одиннадцать месяцев 2023 года в Высший совет правосудия поступило 172 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.
С начала 2023 года ВСП рассмотрел 202 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей
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172 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия, поступило в Высший совет правосудия в течение одиннадцати месяцев 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

С учетом поступивших сообщений за предыдущие периоды ВСП с начала этого года рассмотрел 202 сообщения судей.

По результатам рассмотрения 93 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 90 решений о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 109 сообщений судей, Совет принял 59 решений об утверждении 95 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, Высший совет правосудия принял 6 решений по собственной инициативе в рамках своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

ВСП также напомнил, что принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей. В частности, Совет вносит в соответствующие органы или должностные лица представление об обнаружении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, нарушающее гарантии независимости судей или подрывающее авторитет правосудия.

Статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.

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