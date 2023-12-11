З початку 2023 року ВРП розглянула 202 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів

Упродовж одинадцяти місяців 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло 172 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів.

172 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя, надійшло до Вищої ради правосуддя упродовж одинадцяти місяців 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

З урахуванням повідомлень, які надійшли за попередні періоди, ВРП з початку цього року розглянула 202 повідомлення суддів.

За результатами розгляду 93 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 90 рішення про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 109 повідомлень суддів, Рада ухвалила 59 рішень про затвердження 95 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, Вища рада правосуддя ухвалила 6 рішень з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

ВРП також нагадала, що вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Зокрема, Рада вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

Статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

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