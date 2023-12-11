Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

У Міністерстві соціальної політики повідомили про вкрай складну ситуацію з виплатами громадянам коштів, які вони мають отримати за рішеннями судів.

Як повідомила 8 грудня 2023 року перший заступник Міністра соціальної політики Дарина Марчак, ситуація з виплатою громадянам заборгованості за рішеннями судів є критичною.

Як розповіла перший заступник міністра, якщо на початок 2020 року обсяг невиплаченої заборгованості держави за рішеннями національних судів становив 62 млн. гривень, то на початок 2023 року заборгованість лише за пенсійними справами склала 38,5 млрд. гривень.

Станом на 1 листопада 2023 року заборгованість тільки за судовими рішеннями у пенсійних справах досягла величезної суми у 60,5 млрд. гривень.

«Вказані цифри мене шокують. Це борги за ухваленими рішеннями, які поступають на виконання у Пенсійний фонд. Проблема полягає в тому, що не має коштів для виплат. Формується черга. Пенсійний фонд зміг погасити борги лише за рішеннями, що були ухвалені до вересня 2020 року», - розповіла Дарина Марчак під час конференції «Роль судової влади у подоланні викликів війни».

Дарина Марчак повідомила, що зростає кількість судових рішень, якими призначаються великі, а інколи дуже великі виплати для великої кількості громадян. Переважно мова йде про представників правоохоронних відомств та військовослужбовців.

«Є рішення судів, які зобов’язують платити пенсію у 40, 50, 60, 80 тис. гривень. Разом з тим, у нас є 6 мільйонів пенсіонерів, у яких розмір пенсії складає менше 4 тис. гривень, при цьому у 5 млн. з них розмір пенсії менше 3 тис. гривень. Я кожен день відписую відповіді на запити громадян з поясненнями, чому їм досі не виплачені кошти згідно з судовими рішеннями», - розповіла представник Міністерства соціальної політики.

Крім того, за словами Дарини Марчак, є 11 рішень Конституційного Суду України, за якими держава має додатково виплатити 101 млрд. гривень.

Також, тільки у 2022 році суди задовольнили позови громадян, потерпілих від аварії на ЧАЕС, на суму більше 1 млрд. гривень.

«Що буде далі? Держава неспроможна виконати ухвалені судом рішення. Ми навряд чи зможемо знайти гроші у найближчі роки на всі ці виплати. Відтак, далі буде ЄСПЛ і будуть нові рішення ЄСПЛ щодо України. Ми досі не знайшли ефективних способів як подолати цю проблему», - розповіла Дарина Марчак.

На думку представника Міністерства соціальної політики, проблема полягає у соціальній політиці держави, яка проводилась десятиріччями.

«Верховна Рада у різні роки загалом прийняла біля ста законів, які визначають пільги, гарантії та привілеї для різних категорій громадян. Якість соціального законодавства нерідко така, що одні і ті ж норми можуть трактуються по-різному. Крім того, в країнах ЄС соціальна допомога надається за потреби, як тимчасова допомога незалежно від статусу людини, а у нас все навпаки прив’язано до статусу громадянина», - зазначила Дарина Марчак.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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