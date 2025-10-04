У Тбілісі спалахнули масові протести: мітингувальники штурмують президентський палац, відео

У Тбілісі спалахнули масові протести на тлі місцевих виборів.

У центрі Тбілісі у день проведення місцевих виборів у Грузії тривають протести. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на площі перед президентським палацом зібралися демонстранти частина з яких розпочала спробу штурму президентського палацу.

Причиною ескалації стали місцеві вибори.

«Конкретний посил сьогоднішнього мітингу полягає в тому, що так звані російські вибори – це частина російської спецоперації. Її сценарій і результат вже визначені», – заявив один з учасників акції, лідер руху «Площа Свободи» Леван Цуцкірідзе в інтерв'ю інформаційному інтернет-виданню Interpressnews.

Люди фактично знесли паркан навколо президентської резиденції у Тбілісі. Там їх зустріли спецпризначенці, які намагаються витіснити мітингувальників.

