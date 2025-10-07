Трамп заявив, що майже прийняв рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну, відео

Але Трамп заявив, що йому треба зрозуміти, для чого Україна буде використовувати ці ракети.

Президент США Дональд Трамп повідомив про майже прийняття рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk, зазначивши, що тепер йому треба зрозуміти, для чого будуть використовуватися ці ракети. Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі.

"Я дійсно майже ухвалив рішення щодо відправлення ракет "Томагавк" Україні. Але я хочу дізнатися, що вониз ними зроблять. Я задам кілька питань, як вони будуть використані. ", - заявив Трамп.

Президент США зазначив, що не прагне до загострення ситуації.

"Я не шукаю ескалації", - сказав американський лідер.

Як писала «Судово-юридична газета», спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив наявність запиту України на Tomahawk.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить Трамп.

