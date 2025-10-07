Трамп заявил, что почти принял решение по отправке ракет Tomahawk в Украину, видео

Но Трамп заявил, что ему нужно понять, для чего Украина будет использовать эти ракеты.

Президент США Дональд Трамп сообщил о почти принятии решения о передаче Украине ракет Tomahawk, отметив, что теперь ему нужно понять, для чего будут использоваться эти ракеты. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я действительно почти принял решение по отправке ракет "Томагавк" Украине. Но я хочу узнать, что они с ними сделают. Я задам несколько вопросов, как они будут использованы", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что не стремится к обострению ситуации.

"Я не ищу эскалации", – сказал американский лидер.

