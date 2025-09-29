Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Келлог підтвердив наявність запиту України на Tomahawk: Рішення за Трампом

14:30, 29 вересня 2025
Кіт Келлог акцентував, що остаточне рішення щодо передачі ракет за президентом США Дональдом Трампом.
Келлог підтвердив наявність запиту України на Tomahawk: Рішення за Трампом
Фото: PAP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання щодо можливого надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk залишається відкритим. Остаточне рішення має ухвалити президент США Дональд Трамп. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

За словами Кіта Келлога, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням передати Україні ці ракети.

Наразі, за словами Келлога, жодних рішень не ухвалено. Подальша доля запиту залежить виключно від рішення Дональда Трампа.

"Що ж, це рішення ще не прийнято, але він попросив. Я знаю, що Президент Зеленський справді попросив їх, що було підтверджено віце-президентом Венсом у дописі в соціальних мережах. Це буде вирішувати президент", - сказав Келлог.

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території РФ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить Трамп. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США зброя Україна Дональд Трамп Келлог

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Верховний Суд висловився щодо підстав звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який вперше вчинив СЗЧ

За умови добровільного звернення до суду та згоди командира військової частини на подальше проходження засудженим військової служби, військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ, може бути звільнений, в тому числі Верховним Судом, від кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність за одержання хабаря настає незалежно від факту вчинення певних дій одержувачем хабаря в інтересах іншої особи – Верховний Суд

Успішність задоволення інтересів третіх осіб, які пропонували, обіцяли, надавали неправомірну вигоду, або інших осіб, не впливає на кваліфікацію дій суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК – Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду