Келлог підтвердив наявність запиту України на Tomahawk: Рішення за Трампом

Кіт Келлог акцентував, що остаточне рішення щодо передачі ракет за президентом США Дональдом Трампом.

Фото: PAP

Питання щодо можливого надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk залишається відкритим. Остаточне рішення має ухвалити президент США Дональд Трамп. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

За словами Кіта Келлога, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням передати Україні ці ракети.

Наразі, за словами Келлога, жодних рішень не ухвалено. Подальша доля запиту залежить виключно від рішення Дональда Трампа.

"Що ж, це рішення ще не прийнято, але він попросив. Я знаю, що Президент Зеленський справді попросив їх, що було підтверджено віце-президентом Венсом у дописі в соціальних мережах. Це буде вирішувати президент", - сказав Келлог.

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території РФ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить Трамп.

