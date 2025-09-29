Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по РФ

Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії, — заявив Кіт Келлог.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території РФ. Про це він сказав в ефірі Fox News.

Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

«Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість наносити удари з великої відстані», — відповів Келлог на запитання журналістки, чи санкціонував Трамп завдання далекобійних ударів по РФ.

Нвгадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території.

Володимир Зеленський також зазначив, що лідер США Дональд Трамп вірить у здатність України повернути всі свої території й може стати «гейм-чейнджером» у світовій політиці.

