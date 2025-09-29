Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по РФ

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території РФ. Про це він сказав в ефірі Fox News.
Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.
«Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість наносити удари з великої відстані», — відповів Келлог на запитання журналістки, чи санкціонував Трамп завдання далекобійних ударів по РФ.
Нвгадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території.
Володимир Зеленський також зазначив, що лідер США Дональд Трамп вірить у здатність України повернути всі свої території й може стати «гейм-чейнджером» у світовій політиці.
