Дональд Трамп заявив, до Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території

22:15, 23 вересня 2025
За словами Трампа, Україна здатна перемогти РФ і відновити свою територію «у первісному вигляді».
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявив, до Україна здатна за підтримки Європейського Союзу перемогти і повернути всі свої території. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial.

«Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову й економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в такій позиції, щоб боротися й ВИГРАТИ, повернувши всю Україну у її первісному вигляді.

З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, цілком є можливим варіантом. Чому б і ні? Росія вже три з половиною роки веде війну без мети, яку справжня військова сила мала б виграти менш ніж за тиждень. Це аж ніяк не відзначає Росію. Навпаки, це дуже робить її схожою на «паперового тигра».

Коли люди, що живуть у Москві та у всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, про те, що їм майже неможливо дістати бензин через довгі черги, які утворюються, та про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачається на війну з Україною, яка має Велику Силу Духу і лише міцнішає, — тоді Україна зможе повернути свою країну в її початковій формі й, хто знає, можливо, навіть піти далі!

Путін і Росія мають ВЕЛИКІ економічні проблеми, і саме зараз для України настав час діяти.

У будь-якому разі я бажаю обом країнам усього найкращого. Ми й надалі будемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважатиме за потрібне. Успіху всім», - заявив він.

Раніше Трамп на зустрічі з Зеленським заявив, що економіка РФ розвалюється.

США Україна Дональд Трамп

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

