Марко Рубіо та Дональд Трамп висловили різні позиції щодо збиття російських літаків над країнами НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо та Президент США Дональд Трамп в один день висловили протилежні позиції щодо збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО.

Фото: GettyImages

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що країни НАТО повинні збивати літаки РФ, які залітають в їхній повітряний простір.

Відповідаючи на запитання, чи мають країни-члени НАТО збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, він сказав: «Так, я думаю, вони повинні».

Водночас, того ж дня державний секретар США Марко Рубіо висловив протилежну позицію, зазначивши, що НАТО не буде збивати російські літаки, що порушують повітряний простір країн Альянсу.

«Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують.

Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх

І саме так і зробив НАТО, і саме так НАТО буде робити й надалі», – сказав він.

Раніше Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони.

