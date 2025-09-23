Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО

Марко Рубіо підкреслив, що США працюватимуть із союзниками, «щоб захистити кожен сантиметр території НАТО».

Фото: reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що НАТО не буде збивати російські літаки, що порушують повітряний простір країн Альянсу. Про це він сказав в інтервʼю CBS News, передає Держдеп.

«Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують.

Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх», – сказав він.

«І саме так і зробив НАТО, і саме так НАТО буде робити й надалі», – додав державний секретар.

Також Рубіо повторив слова посла США при ООН Майкла Волца щодо того, що Сполучені Штати працюватимуть із союзниками, «щоб захистити кожен сантиметр території НАТО».

«Це зобов'язання залишається незмінним», – сказав Рубіо.

Раніше Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.