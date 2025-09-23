Рубио исключил возможность сбития российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО

Марко Рубио подчеркнул, что США будут работать с союзниками, «чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО».

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Альянса. Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Госдеп.

«Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, если они не атакуют. Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы всегда реагируем, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их», — сказал он.

«И именно так и поступил НАТО, и именно так НАТО будет делать и дальше», — добавил государственный секретарь.

Также Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца о том, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками, «чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО».

«Это обязательство остается неизменным», — сказал Рубио.

Ранее Польша, Великобритания и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, которые нарушат их границы.

