Польша, Великобритания и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, которые нарушат их границы

Европейские страны НАТО — Польша, Великобритания и Швеция — предупредили, что готовы сбивать российские самолёты и дроны в случае нарушения их воздушного пространства.

На фото министр обороны Швеции Пол Йонсон

Европейские лидеры сделали жесткие заявления после очередных нарушений воздушного пространства стран НАТО со стороны России. Об этом сообщает Aftonbladet.

В прошлую пятницу три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут. Ранее Польша и Румыния были вынуждены реагировать на появление вражеских дронов возле своих границ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет колебаться и будет сбивать любые воздушные объекты, которые нарушают границу.

«Мы будем уничтожать летающие объекты, если они нарушают наше территориальное пространство. Здесь нет никаких дискуссий», — сказал Туск на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что НАТО должно действовать единым фронтом в случае эскалации, и Польша ожидает от союзников полной поддержки.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердила готовность союзников к силовому ответу.

«Если нам придется останавливать самолеты, которые находятся в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем. Это открывает дверь для прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией», — заявила она.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм полностью поддерживает такую позицию и готов применять силу для защиты собственного неба.

«Ни одна страна не имеет права нарушать шведское воздушное пространство. Мы имеем право защищать его — с оружием, если будет нужно», — сказал он.

Он уточнил, что правительство уже дало Вооруженным силам инструкции, которые позволяют открывать огонь по самолетам-нарушителям даже без предупреждения.

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон также подчеркнула необходимость жесткого ответа: «Если Россия нарушает воздушное пространство НАТО дронами или самолетами, мы должны быть готовы их остановить. Нужно защищать каждый дюйм территории альянса».

