Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони

Європейські країни НАТО — Польща, Британія та Швеція — попередили, що готові збивати російські літаки й дрони у разі порушення їхнього повітряного простору.

На фото міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Європейські лідери зробили жорсткі заяви після чергових порушень повітряного простору країнами НАТО з боку Росії. Про це повідомляє Aftonbladet.

Минулої п’ятниці три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин. Раніше Польща й Румунія змушені були реагувати на появу ворожих дронів поблизу своїх кордонів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не вагається і збиватиме будь-які повітряні об’єкти, які порушують кордон.

«Ми будемо знищувати літаючі об’єкти, якщо вони порушують наш територіальний простір. Тут немає жодних дискусій», — сказав Туск на пресконференції.

Він також наголосив, що НАТО має діяти єдиним фронтом у разі ескалації, і Польща очікує від союзників повної підтримки.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підтвердила готовність союзників до силової відповіді.

«Якщо нам доведеться зупиняти літаки, які перебувають у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо. Це відкриває двері для прямої збройної конфронтації між НАТО та Росією», — заявила вона.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Стокгольм повністю підтримує таку позицію і готовий застосовувати силу для захисту власного неба.

«Жодна країна не має права порушувати шведський повітряний простір. Ми маємо право захищати його — зі зброєю, якщо буде потрібно», — сказав він.

Він уточнив, що уряд уже надав Збройним силам інструкції, які дозволяють відкривати вогонь по літаках-порушниках навіть без попередження.

Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон також наголосила на необхідності жорсткої відповіді: «Якщо Росія порушує повітряний простір НАТО дронами чи літаками, ми маємо бути готовими їх зупинити. Потрібно захищати кожен дюйм території альянсу».

