Марко Рубио и Дональд Трамп высказали разные позиции по поводу сбития российских самолетов над странами НАТО

21:29, 23 сентября 2025
Госсекретарь США Марко Рубио и Президент США Дональд Трамп в один день высказали противоположные позиции относительно сбития российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.
Фото: GettyImages
 Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, которые залетают в их воздушное пространство.

Отвечая на вопрос, должны ли страны-члены НАТО сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, он сказал: «Да, я думаю, они должны».

В то же время, в тот же день государственный секретарь США Марко Рубио высказал противоположную позицию, отметив, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Альянса.

«Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, если они не атакуют.

Я думаю, вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их.

И именно так и сделал НАТО, и именно так НАТО будет действовать и дальше», – сказал он.

Ранее Польша, Великобритания и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, которые нарушат их границы.

