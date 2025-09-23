Практика судов
Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке ЕС победить и вернуть все территории

22:15, 23 сентября 2025
По словам Трампа, Украина способна победить РФ и восстановить свою территорию «в первоначальном виде».
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке Европейского Союза победить и вернуть все свои территории. Об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial.

«После того как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в такой позиции, чтобы бороться и ВЫИГРАТЬ, вернув всю Украину в ее первоначальном виде.

Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление начальных границ, с которых началась эта война, вполне является возможным вариантом. Почему бы и нет? Россия уже три с половиной года ведет войну без цели, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю. Это никак не отличает Россию. Напротив, это очень делает ее похожей на «бумажного тигра».

Когда люди, живущие в Москве и во всех больших городах, городках и районах по всей России, узнают, что на самом деле происходит с этой войной, о том, что им почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большинство денег тратится на войну с Украиной, которая имеет Великую Силу Духа и только крепнет, — тогда Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальной форме и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!

Путин и Россия имеют БОЛЬШИЕ экономические проблемы, и именно сейчас для Украины настало время действовать.

В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы и дальше будем поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что посчитает нужным. Успеха всем», — заявил он.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским заявил, что экономика РФ разваливается.

США Украина Дональд Трамп

