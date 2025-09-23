Трамп на встрече с Зеленским заявил, что экономика РФ разваливается

Трамп считает, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп 23 сентября встретились на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. После встречи лидеры сделали ряд заявлений.

Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает идею Дональда Трампа относительно остановки закупки российских энергоносителей.

Президент США на вопрос о гарантиях безопасности для Украины сказал, что «обсуждать это пока рано».

«Самый большой шаг для остановки войны России против Украины — это российская экономика, которая находится в ужасном состоянии. Она разваливается.

Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию. Мужественно обороняется. Россия надеялась на быстрое решение, но война длится уже 3,5 года и это продолжается», — сказал президент США.

Также Дональд Трамп сообщил, что страны НАТО в Европе должны сбивать российские военные самолеты, которые залетают в их воздушное пространство.

Кроме того, президент США заявил, что Виктор Орбан перестанет покупать российскую нефть, «если я с ним поговорю».

«Я с ним поговорю», — добавил он.

