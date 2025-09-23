Трамп на зустрічі з Зеленським заявив, що економіка РФ розвалюється

Трамп вважає, що країни НАТО мають збивати російські літаки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський і американський президент Дональд Трамп 23 вересня зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Після зустрічі лідери зробили низку заяв.

Володимир Зеленський повідомив, що підтримує ідею Дональда Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент США на питання про гарантії безпеки для України сказав, що «це зарано обговорювати».

«Найбільший крок для зупинки війни Росії проти України — це російська економіка, яка перебуває у жахливому стані. Вона розвалюється.

Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю дуже велику армію. Мужньо обороняється. Росія сподівалась на швидке рішення, але війна триває вже 3,5 роки й це продовжує тривати», — сказав президент США.

В свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх кількох місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів територій і взяли в полон приблизно 1 тисячу російських військових.

Також Дональд Трамп повідомив, що країни НАТО у Європі повинні збивати російські військові літаки, які залітають у їхній повітряний простір.

Ще президент США заявив, що Віктор Орбан перестане купувати російську нафту, «якщо я з ним поговорю».

«Я з ним поговорю», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.