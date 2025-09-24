Трамп вірить у перемогу України та може стати «гейм-чейнджером» у світовій політиці – Зеленський

Зв словами Зеленського, Трамп сьогодні може бути серед небагатьох гравців у світі, здатних змінити хід подій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп вірить у здатність України повернути всі свої території й може стати «гейм-чейнджером» у світовій політиці.

Зв словами Зеленського, Трамп сьогодні може бути серед небагатьох гравців у світі, здатних змінити хід подій.

«Станом на сьогодні, у світі не так багато гравців, які можуть бути гейм-чейнджерами, але Трамп до цього найближче», — наголосив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Вашингтон готовий обговорювати гарантії безпеки для України після завершення війни.

«Ми не знаємо всіх деталей зараз, але будемо працювати над цим — і щодо дронів, і щодо певних видів зброї, необхідних для гарантій безпеки», — сказав президент.

Українська та американська команди готуються до консультацій, які мають визначити механізми майбутніх гарантій. За його словами, важливо, що робота почнеться вже наприкінці цього місяця, а не через один-два чи три місяці.

Зауважимо, що Дональд Трамп заявив, що Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території.

Раніше Трамп на зустрічі з Зеленським заявив, що економіка РФ розвалюється.

Нагадаємо, Марко Рубіо та Дональд Трамп висловили різні позиції щодо збиття російських літаків над країнами НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.