Трамп верит в победу Украины и может стать «гейм-чейнджером» в мировой политике – Зеленский

По словам Зеленского, Трамп сегодня может быть среди немногих игроков в мире, способных изменить ход событий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп верит в способность Украины вернуть все свои территории и может стать «гейм-чейнджером» в мировой политике.

«По состоянию на сегодня, в мире не так много игроков, которые могут быть гейм-чейнджерами, но Трамп к этому ближе всего», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

«Мы не знаем всех деталей сейчас, но будем работать над этим — и по дронам, и по определенным видам оружия, необходимым для гарантий безопасности», — сказал президент.

Украинская и американская команды готовятся к консультациям, которые должны определить механизмы будущих гарантий. По его словам, важно, что работа начнется уже в конце этого месяца, а не через один-два или три месяца.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке ЕС победить и вернуть все территории.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским заявил, что экономика РФ разваливается.

Напомним, Марко Рубио и Дональд Трамп высказали разные позиции относительно сбития российских самолетов над странами НАТО.

