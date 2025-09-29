Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по РФ

Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по территории России, - заявил Кит Келлог.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ. Об этом он сказал в эфире Fox News.

В то же время, по словам Келлога, Пентагон время от времени не предоставлял Украине полномочия на их осуществление.

«Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марк Рубио, ответ да. Используйте возможность наносить удары с большого расстояния», — ответил Келлог на вопрос журналистки, санкционировал ли Трамп нанесение дальнобойных ударов по РФ.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке ЕС победить и вернуть все территории.

При этом Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп верит в способность Украины вернуть все свои территории и может стать «гейм-чейнджером» в мировой политике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.