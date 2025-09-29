Келлог подтвердил наличие запроса Украины на Tomahawk: Решение за Трампом

Вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk остается открытым. Окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.
По словам Кита Келлога, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой передать Украине эти ракеты.
Пока никаких решений не принято. Дальнейшая судьба запроса зависит исключительно от решения Дональда Трампа.
"Что ж, это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что Президент Зеленский действительно попросил их, что было подтверждено вице-президентом Венсом в сообщении в социальных сетях. Это будет решать президент", - сказал Келлог.
Напомним, Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ.
