Келлог подтвердил наличие запроса Украины на Tomahawk: Решение за Трампом

14:30, 29 сентября 2025
Кит Келлог акцентировал, что окончательное решение о передаче ракет за президентом США Дональдом Трампом.
Вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk остается открытым. Окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

По словам Кита Келлога, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой передать Украине эти ракеты.

Пока никаких решений не принято. Дальнейшая судьба запроса зависит исключительно от решения Дональда Трампа.

"Что ж, это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что Президент Зеленский действительно попросил их, что было подтверждено вице-президентом Венсом в сообщении в социальных сетях. Это будет решать президент", - сказал Келлог.

Напомним, Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ.

